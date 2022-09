Laatste dahlia's op corsowagens Valkenswaard geprikt: 'Heel weekend feest'

In Valkenswaard worden op dit moment de laatste dahlia's op de corsowagens geprikt. Komend weekend staat Valkenswaard weer in het teken van het bloemencorso. Zaterdag zijn er in het dorp overal dahlia-objecten te zien en zondag trekt een stoet van kolossale wagens door de straten in Valkenswaard.

"Ik werd als baby al in een krat met dahlia's gelegd, dus ik het het met de paplepel binnen gekregen", vertelt Michelle van Gerven (26). Ze zit in de tent van buurtschap de Hazestraat en samen met haar opa prikt ze spijkertjes in de harten van de bloemen. Opa Michel (85) doet dat al zestig jaar. "Ik prik niet alleen, maar ik heb ook geholpen met bouwen en lassen van de wagens", zegt hij trots. "In de loop van de jaren zijn er misschien miljoenen dahlia's door mijn handen gegaan, maar ik heb ze nooit durven tellen."

Traditiegetrouw trekt de stoet met praalwagens elke tweede zondag in september door Valkenswaard. Vanwege corona kon dat de afgelopen twee jaar niet doorgaan. "Als alternatief hebben we toen objecten met bloemen verspreid in het dorp gezet", vertelt Robin Wijnen van de organisatie. "Daar konden mensen zelf langs lopen. Die show was zo'n succes dat we dat dit jaar ook doen, dus we hebben een heel weekend feest in het dorp." Het op de wagens prikken van de dahlia's gaat soms wel door tot zondagochtend als de praalwagens klaar moeten zijn voor de optocht. De miljoenen dahlia's komen uit verschillende plaatsen in Brabant.

Sinds 2021 behoort de landelijke corsocultuur en dus ook bloemencorso in Valkenswaard officieel tot de internationale Unescolijst van Immaterieel Erfgoed. "We zijn super trots dat er dus wereldwijde erkenning is voor ons corso", aldus Robin. "Het thema van deze 69ste editie is wereldfeesten. Dat thema hebben we twee jaar laten liggen omdat corona natuurlijk geen feest was. Nu kan het eindelijk wel en maken de bezoekers kennis met de achtergrond van de meest prachtige, bekende en onbekende feesten in de wereld."