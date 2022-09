Marja en Karel zagen hun huis onder de lava verdwijnen, zo gaat het nu

Karel en Marja Brummer (60 en 59) uit Oosterhout zagen vorig jaar september hoe hun huis op het Canarische eiland La Palma meedogenloos verzwolgen werd door een lavastroom. Ze raakten alles kwijt, behalve hun optimisme en vastberadenheid om hun leven op het eiland weer op te pakken. Inmiddels hebben ze draad weer opgepakt. “Met ons gaat het goed”, zegt Marja monter.

“We zijn natuurlijk ons mooie huis kwijtgeraakt. We hadden in februari iets anders op het oog, maar dat is door allerlei oorzaken niet doorgegaan. Nu huren we een mooi appartement met een groot balkon.”

“We hebben daarna vijf maanden bij verschillende vrienden kunnen logeren. We hebben zelfs nog overwogen om terug te gaan Frankrijk, maar uiteindelijk trekt La Palma ons meer. We zijn ook niet vertrokken met het idee om ooit nog eens terug te gaan”, vertelt Karel.

La Palma krabbelt langzaam weer op. Het eiland trekt zelfs extra toeristen die de vulkaan met eigen ogen willen zien. Marja: “Eigenlijk is het ook een heel mooi ding. Gelukkig kan ik de schoonheid ervan nog zien. Ik heb meer moeite met de nieuwe weg die over de dikke lava is aangelegd. Dan zie je daarnaast nog steeds de verwoesting en ingestorte huizen. Dat is echt confronterend.”

Veel tijd om te somberen hebben Karel en Marja niet, want daarvoor hebben ze het veel te druk. “We hebben inmiddels een mooi appartement gekocht voor de verhuur. In Tazacorte, een populaire badplaats. De boekingen stromen binnen en wij zijn tot eind maart volgeboekt. Daarnaast gaan we een vakantieparkje met een zwembad exploiteren in Las Norias. De eigenaar hiervan wilde zich wat terugtrekken”, legt Karel uit.