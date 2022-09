Videobellen moet gevaarlijke transporten vanuit EBI in Vught verminderen

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden twee ruimtes ingericht waar gedetineerden met hun advocaten digitaal aanwezig kunnen zijn bij een rechtszaak. Op die manier moet het aantal gevaarlijke transporten met gevangenen worden teruggebracht. Dat meldt de NOS naar aanleiding van een besluit van de ministerraad.

Een rechter kan vanaf 1 januari volgend jaar beslissen dat een verdachte niet fysiek in de rechtbank aanwezig hoeft te zijn. Dit wordt gedaan om vluchtpogingen te voorkomen en om de communicatie tussen verdachten van zware misdrijven tegen te gaan.

Oud-minister Sander Dekker kwam vorig jaar met het idee om verdachten vaker via een videoconferentie te laten voorkomen. Toen was de aanleiding dat de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, bij zittingsdagen begeleid moest worden door honderden politiemensen vanuit de EBI naar de rechtbank.

Oplevering ruimtes

Het voorstel van het kabinet is nu voor advies doorgestuurd naar de Raad van State. Daar wordt onder meer gekeken naar hoe de nieuwe regeling zich verhoudt tot het aanwezigheidsrecht van verdachten, die de mogelijkheid moeten krijgen om bij hun rechtszaak aanwezig te zijn.

De opdracht voor het bouwen en inrichten van de ruimtes in Vught is ondertussen al gegeven. Dit jaar nog moeten die ruimtes opgeleverd zijn.

LEES OOK:

Tijdelijke weg moet einde maken aan gevaarlijke transporten bij PI Vught

'FBI waarschuwde voor activiteiten Ridouan Taghi in EBI in Vught'