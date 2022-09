Tom van Weert beloont topseizoen in Griekenland met droomtransfer

Het sprookje van Tom van Weert uit Sint-Michielsgestel krijgt een vervolg. Na een ijzersterk seizoen waarin de oud-spits van onder meer FC Den Bosch topscorer werd van de Griekse competitie, heeft Van Weert een droomtransfer afgedwongen. De Griekse topploeg AEK Athene bevestigde afgelopen donderdag de komst van de 32-jarige spits.

Van Weert wist al langer dat hij op het verlanglijstje stond van de topclub uit de Griekse hoofdstad. "Maar ik wist ook dat er meerdere namen op het lijstje stonden, onder wie een speler die internationaal bekend is." Pas aan het einde van de transferperiode meldde AEK zich definitief bij de spits. "Het maakt het nog mooier dat het lange wachten uiteindelijk is beloond", vertelt hij.

Afgelopen seizoen maakte Van Weert de overstap van het Deense Aalborg naar de Griekse middenmoter Volos NFC. In zijn eerste seizoen had hij de smaak direct te pakken. Hij kroonde zich tot topscorer van de competitie. "De Griekse competitie staat bekend om het verdedigende voetbal. Het is dus niet zo makkelijk om hier aan veel doelpunten te komen", vertelde Van Weert eerder aan Omroep Brabant.

Toen de interesse van AEK concreet werd, twijfelde Van Weert geen moment. "De hele transferzomer waren er meerdere opties, maar dit was wel mijn favoriet. Als AEK Athene een aanbieding deed, wist ik al dat ik daar vol voor zou gaan."

Zijn droomtransfer leverde 'bizar veel' reacties op, vertelt Van Weert. "Je merkt wel echt dat je binnenkomt bij een grote club. Sowieso van de supporters al honderden berichten en nieuwe volgers op Instagram." Spelers waar hij tien jaar geleden mee speelde feliciteerden de ervaren spits: "Het is mooi om te zien dat het ook in Nederland is opgevallen", zegt Van Weert.

Via FC Den Bosch, Excelsior, FC Groningen, Aalborg en Volos gaat de aanvaller dit seizoen bij de grootste club uit zijn carrière spelen. "Dertien jaar meegaan in het profvoetbal en dan nu nog bij zo'n topclub gaan spelen maakt me wel heel erg trots", sluit de Brabander af.