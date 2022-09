Zeven boeren uitgekocht, maar het hadden er meer kunnen zijn

Stikstofgedeputeerde Erik Ronnes is blij met de eerste zeven boerenbedrijven die worden uitgekocht. Samen krijgen zij 13,5 miljoen euro die onderling wordt verdeeld op basis van de grootte van het bedrijf. Ondanks het eerste succes is Ronnes kritisch op het Haagse ‘zwabberbeleid’. “Nog niet alle regelingen en regels zijn duidelijk, waardoor meerdere boeren zijn afgehaakt of nog even afwachten."

Er zijn 150 boerenbedrijven in Brabant in de buurt van beschermde natuurgebieden die een hoge stikstofuitstoot hebben en onder de categorie piekbelasters vallen. Zij konden gebruik maken van de vrijwillige uitkoopregeling. Van al deze bedrijven zijn er 29 boeren in gesprek gegaan met de provincie, waarvan nu zeven veehouders besloten hebben om te stoppen. “Het is een intensief en moeizame tijd geweest, maar het heeft ook een grote invloed op het leven van een boer en zijn gezin.”

Volgens Ronnes hadden meer boeren uitgekocht kunnen worden. “Nog niet alle regels en regelingen rondom de nieuwe uitkoopregelingen zijn duidelijk en dat maakt het voor boeren lastig om keuzes voor de toekomst te maken. Dat is de reden dat de gesprekken met de andere 22 boerenbedrijven zijn gestopt. Dat is jammer, want zij hadden wel veel interesse.”

Er worden dit najaar twee nieuwe regelingen verwacht: de landelijke beëindingingsregeling van de veehouderij (LBV) en een tweede ronde van de opkoopregeling piekbelasters.

41.000 vierkante meter stal verdwijnt

De komende tijd er 41.000 vierkante meter aan stallen gesloopt in de omgeving van de Groote Peel, Deurnese en Mariapeel, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen en Kempenland-West. Hierdoor verdwijnt er zo’n 37.300 kilogram aan stikstof. De nieuwe bestemming van deze grond is in sommige gevallen nog niet duidelijk.

