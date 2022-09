Marie woont in een van de oudste boerderijen, alsof tijd heeft stilgestaan

Wachten op privacy instellingen... Een zitje bij de kachel De stallen waar vroeger de koeien stonden Het juk waarmee bijvoorbeeld emmers getild kunnen worden Volgende Vorige 1/5 Marja woont in de oudste boerderij van Vlijmen

Gebouwd in 1650 en voor het laatst verbouwd in 1890, de oudste boerderij van Vlijmen wordt nog altijd bewoond. En wel door Marja Kivits. Volgens de stichting Brabantse Boerderij is haar boerderij een van de mooiste van Brabant. Daarom reikten zij zaterdag op open monumentendag voor het eerst een erepluim uit, een prijs die bedoeld is voor de kroonjuwelen in het Brabantse boerenland. Marja, die zich Marie van de Middelhaai noemt het de 'krôon op d'r werk'.

Het boerderij van Marie is de oudste, nog originele boerderij in Vlijmen met een herd, een bedstee en een poepdoos. Marie slaapt in de bedstee, breit haar eigen sokken en borstrokken en verbouwt haar groenten in de moeshof. Ze loopt in traditionele Brabantse klederdracht en geeft rondleidingen in haar ‘museum’.

Zelf vindt ze het niet zo heel bijzonder, al geniet ze van het boerenbestaan. "Al ruim dertig jaar heb ik mijn boerderijtje onderhouden en dat wordt gewaardeerd. Maar ik ben gewoon een tevreeje mééns."

Bezoekers krijgen van Marie uitleg in onvervalst Brabants dialect en ze zingt dan zelfgeschreven Brabantse liedjes. En natuurlijk is er een kumke koffie. Wie de boerderij bezoekt moet ‘achterum binnen’, want de ‘vurdeur’ gaat vrijwel nooit open. "Alleen voor de koning en de burgemeester", lacht Marie.

"De 21e eeuw komt hier binnenvallen."