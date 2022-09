112-nieuws: scooterrijder gewond na val • gewonde bij ongeval Hapert

05.03

Een auto is zaterdagnacht rond kwart over drie in een sloot beland langs de N270 bij Helmond. In de auto zaten twee mannen. Zij konden allebei zelf uit de auto komen. Een van hen is voor onderzoek in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Of de mist die er rond dit tijdstip hing een rol speelde bij het ongeluk is niet duidelijk. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.