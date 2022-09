Burgemeester John Jorritsma blikt terug op bewogen jaren in Eindhoven

Nog even is John Jorritsma burgemeester van Eindhoven. Zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem wordt dinsdagavond tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd. Jorritsma was zes jaar burgemeester van de grootste stad van onze provincie. In de talkshow KRAAK blikte hij zondag terug op zijn Eindhovense jaren.

Sandra Kagie Geschreven door