Werelds Bloemencorso trekt ruim 30.000 bezoekers naar Valkenswaard

Niet één dag, maar het hele weekend stond Valkenswaard in het teken van het Bloemencorso. Vrijdag waren er voorstellingen rond het corso in theater De Hofnar. Op zaterdag dahlia-objecten, muzikaal vermaak en entertainment in het centrum en zondag de stoet van de praalwagens door het dorp.

Het thema dit jaar is ‘Wereldse feesten'. "Ik hoop dat er ook een Surinaamse wagen tussen rijdt, want in Suriname kunnen we ook goed feesten", zegt een van de 30.000 toeschouwers.

Een paar meter verder staat een vrouw te glunderen terwijl ze foto's maakt van het voorbijtrekkende schouwspel. "Ik kom uit Oekraïne en woon twaalf jaar in Valkenswaard. Sinds kort wonen er twee familieleden uit de buurt van Kiev bij ons", vertelt ze. De gevluchte Oekraïners kijken hun ogen uit: ze zijn sprakeloos.

Ook dahlia objecten in het dorp

"De parade lag door corona twee jaar stil, maar we hadden wel objecten in het dorp staan”, vertelt Robin Wijnen van de organiserende stichting Bloemencorso Valkenswaard. "Die tentoonstelling heeft veel mensen op het idee gebracht om zelf ook zo’n object te maken. Dat hebben we dit jaar gefaciliteerd. Wie dat wilde kon bij ons advies, hulp en dahlia’s krijgen.”

Negentien, vooral kleine gezelschappen grepen hun kans en zo stonden er zaterdag eigen bloemencreaties langs een speciale route door het centrum van het dorp.

Uit alle windstreken van de hele wereld is inspiratie gehaald voor de wagens. Feesten uit Thailand, China, India en de Verenigde Staten werden uitgebeeld op de kleurrijke wagens.

Ook deden er acht jeugdgroepen mee. De miljoenen dahlia's die voor de creaties nodig zijn, komen uit verschillende plaatsen in Brabant. Het op de wagens prikken van deze bloemen ging soms wel door tot zondagochtend als de praalwagens klaar moeten zijn voor de optocht.

Hazestraat winnaar

Deze editie van het corso werd gewonnen door buurtschap de Hazestraat met 'Het rode lawaai', een ontwerp van Frank Schooleman. De wagen is gebaseerd op het Chinees nieuwjaarsfeest met grote rode draken en veel trommellawaai.