Léon wint brons op WK voor biersommeliers: 'Het was ontzettend zwaar'

Léon Rodenburg, bierbrouwer in Almkerk, heeft zondag in het 'bierwalhalla' München de derde plek veroverd op het WK voor biersommeliers. En da's een prestatie van formaat, want nog niet eerder lukte het een Nederlander om op het erepodium te komen. "Voor mij voelt het als goud, ik ben enorm blij!"

"Het was ontzettend zwaar", zegt ook Dennis, die als vijftiende eindigde. "Veel moeilijker dan voorgaande jaren. Er zat minder vloeistof in de proefglazen waardoor het voor mij echt lastig was om smaken te herkennen en te achterhalen wat er niet klopte aan het bier."

Toch had hij aanvankelijk niet echt een goed gevoel over zijn prestaties. "Ik had me maandenlang voorbereid, maar de twijfel sloeg echt toe toen ik naar buiten liep", zegt hij.

"In dat bier waren chemische smaakstoffen toegevoegd en dan moesten wij weten welke afwijking er in het bier zat", vertelt de winnende sommelier. Isoamyl acetaat, bijvoorbeeld, dat ruikt naar banaan", aldus Léon. "In een Belgische triple zit dat echt, maar als het in een ander bier zit, dan is het een afwijking. Wat betekent dat er iets mis is gegaan bij de vergisting omdat de tank bijvoorbeeld niet goed is schoongemaakt."

Soms komen er echt heel vervelende geuren voorbij, weet Léon. "Zoals yoghurt of babykots. En dan ga je je toch afvragen wat er met dat bier is gebeurd."

In de finale moest hij een presentatie geven over een bier dat hij willekeurig via een lootje koos. "Ik moest het ter plekke proeven en dan meteen al mijn kunde er op loslaten. Je vertelt het verhaal van het bier, van de brouwerij, van de smaken en de aroma's die vrijkomen. Daar heb je vijf minuten de tijd voor."