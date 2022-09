'Volgens Ruud van Nistelrooij maakt PSV stappen. Ja, achteruit!'

De opluchting was groot in het Philips Stadion in Eindhoven zondagmiddag. PSV kwam goed weg in het competitieduel met RKC dankzij een betwiste penalty diep in blessuretijd. Toch spreken de PSV-clubiconen Willy en René van de Kerkhof van gerechtigheid.

"Het was zeer, zeer matig van PSV", verzuchtte René maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Een beetje PSV onwaardig. Het spel was niet om aan te zien. Ik kan niet één speler opnoemen die zondag in vorm was, dus kom je goed weg in de laatste minuut. Maar die penalty, die had ik ook gegeven! Het was gewoon gevaarlijk spel van Hans Mulder in het strafschopgebied. Daar staat maar één straf op: een penalty."

Broer Willy is het met hem eens. "Ja, dit was honderd procent een pingel. Daar is niets op af te dingen", vertelde de middenvelder van weleer, die nog meer positieve punten aanstipte. "We hebben voor het eerst in dit voetbalseizoen een clean sheet, we hebben de nul gehouden. Daar moeten we op voortborduren."

Willy vond de moeizame zege van PSV ook wel verdiend. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was volgens hem oppermachtig, ondanks het matige spel. "Maar RKC heeft gewoon goed gespeeld, naar de mogelijkheden. Slim verdedigend en tijdrekkend. Die keeper van RKC, Etiënne Vaessen, deed heel rustig aan. Die zeven minuten extra speeltijd had RKC dan ook aan zichzelf te wijten. Ik heb er dus wel vrede mee: 1-0 gewonnen, drie punten in de tas. Een slechte wedstrijd winnen, ook prima. En verder!"