Kippenhouders krijgen maar geen vergunningen voor diervriendelijke stal

Vleeskuikenhouder Jan Verhoijsen uit Someren zit met zijn handen in het haar. Tienduizenden euro’s heeft hij al uitgegeven om diervriendelijke overdekte uitlopen te kunnen bouwen voor zijn kippen, maar hij krijgt steeds maar geen vergunningen. Volgens hem kampen Brabantse collega-pluimveehouders met hetzelfde probleem. De Dierenbescherming is teleurgesteld. “Het is bijna bizar. Binnen de bestaande regelgeving zou dit soepeler moeten lopen.”

Supermarkten willen per 1 januari 2023 alleen nog maar kippenvlees met het 1-ster keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. Sommige supermarktketens beginnen er al eerder aan, zoals de Jumbo, die inmiddels alleen kip met minimaal 1 ster verkoopt. En de Albert Heijn wil er in oktober mee beginnen. De noodzaak voor pluimveehouders om hun stallen aan te passen om aan het keurmerk te voldoen, is daarmee nog groter geworden.

Dit wordt bevestigd door de Dierenbescherming, die het keurmerk uitdeelt. “Dat onderzoek was nog niet uitgevoerd omdat het aantal stallen met het keurmerk een heel klein deel was van het totale aantal kippen.” De Dierenbescherming vindt het ‘teleurstellend dat sommige provincies en gemeenten het zo moeilijk maken en voor zoveel onduidelijkheid zorgen’.

De provincie zegt de overgang naar het keurmerk graag te willen steunen. Zo is de provincie coulant met de extra ruimte die een pluimveehouder nodig heeft om een uitloop te realiseren. Eigenlijk mag een bouwblok maximaal anderhalve hectare groot zijn, maar de provincie staat meer ruimte toe. Maar als het gaat om de uitstoot van de uitloop is de provincie wel streng. "We willen het keurmerk steunen, maar dat mag geen extra verslechtering met zich mee brengen voor een leefomgeving die toch al belast is."

Volgens Verhoijsen zitten pluimveehouders nu klem gedraaid in de regels. “Je kunt een ontheffing krijgen. Je tekent dan een contract waarin je belooft binnen twee jaar de overdekte uitloop te realiseren. Maar ik heb er geen vertrouwen in dat het gaat lukken. We zijn al zo lang met onze vergunningen bezig.” Verhoijsen en zijn collega’s zonder overdekte uitloop verkopen hun kippenop andere plekken dan de supermarkt. “Daar is nog een hele markt met poeliers, festivals, et cetera.”

Overigens mogen ook boeren die nog geen uitloop hebben, al vlees op de markt mogen brengen onder het keurmerk. "We zijn daar transparant over", bevestigt de Dierenbescherming. "Het staat op de site. Maar we snappen wel dat een consument die het stukje vlees meeneemt, daar niet meteen kijkt", zegt woordvoerder Niels Dorland. De ontheffing is bedoeld om de overgang naar het keurmerk makkelijker te laten lopen.