Carnavalsvierders gezocht voor film over Marco Kroon, beter geen kikkerpak

Tot en met woensdag wordt in Den Bosch een film opgenomen over Nederlands bekendste militair: Marco Kroon. Kroon kreeg een heldenstatus en werd onderscheiden met de Willemsorde voor de buitengewone moed die hij als militair toonde in Afghanistan. Daarna kwam hij minder positief in het nieuws vanwege zijn handel in stroomstootwapens en het mishandelen van een agent tijdens carnaval. Genoeg voer voor een film over deze Bossche militair.

De film 'De Vuurlinie' is volgend jaar in de bioscopen te zien en heeft naast de Brabantse militair nog meer Brabantse elementen. Zo komt regisseur Roel Reiné uit Eindhoven, al woont hij inmiddels in de Verenigde Staten. Acteur Mike Weerts uit Overloon speelt in de film een kameraad van Kroon.

Ongelofelijk spectaculair

De opnames in Den Bosch zijn de eerste draaidagen in Brabant. Eerder waren de opnames in Spanje en Valkenburg. "Het is altijd leuk om in eigen provincie te spelen", zegt Weerts vanuit Den Bosch. "Hoewel de draaidagen in Spanje zijn me ook goed bevallen. Het is ongelofelijk spectaculair wat we daar opgenomen hebben. Dat moet je echt gaan zien volgend jaar", zegt hij wervend.

De opnamen in Den Bosch zullen vooral gaan over de terugkeer van Marco Kroon, gespeeld door Waldemar Torenstra, na zijn ervaringen in Afghanistan. Ook de mishandeling van de agent tijdens carnaval zal gefilmd worden. Kroon was toen aan wildplassen in zijn kikkerpak toen een agent hem aansprak.

Carnavalsfeestje bouwen

De carnavalsscènes zullen dinsdagavond opgenomen worden en daar worden dus nog figuranten in carnavalspak voor gezocht. "Heerlijk dat we dan al een carnavalsfeestje kunnen bouwen", zegt Mike Weerts. "Met sommige dingen kun je niet vroeg genoeg beginnen." Liefhebbers kunnen zich om dinsdag kwart voor zeven melden aan de Torenstraat 14A, verkleed en wel. Al is een kikkerpak misschien niet de beste keuze.

