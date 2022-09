112-nieuws: hond zwemt in Dommel en wordt gered • auto vliegt weiland in

18.18

Een hond is dinsdag aan het einde van de middag uit de Dommel gehaald door de brandweer. Een man in een kano had het dier gevonden in de Dommel. De hond kon de steile kant niet meer opkomen. Het baasje van de hond was nergens te bekennen.

De man in de kano belde vervolgens de hulpdiensten en bleef met zijn kano bij de hond wachten. Uiteindelijk kwam de brandweer met twee wagens ter plaatse. Zij hebben de hond gevangen en op een reddingsplank gezet, zodat hij op die manier aan de kant kon komen. De hond kon vervolgens herenigd worden met z'n baasje die verderop woont bij een boerderij. Het dier is vermoedelijk zelf op avontuur gegaan en in het water beland.

De dierenambulance heeft de hond nagekeken.