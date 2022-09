112-nieuws: kortsluiting zorgt voor brand in bus • A58 weer vrijgegeven

09.45

Twee mannen uit Veldhoven (18 en 19 jaar) zijn vrijdag 9 september aangehouden op de Geerkade in Etten-Leur. Dat gebeurde na een tip van een getuige. Die zag een verdachte situatie bij een pinautomaat aan de Lage Brugstraat in Etten-Leur. De tipgever zag een man meerdere malen geld opnemen, waarbij het enkele keren mislukte. Daarvan zijn opnames gemaakt. Ook is het kenteken van de auto genoteerd.

De verdachten zaten nog in een auto om de hoek van de geldautomaat. In de auto werd 3600 cashgeld gevonden. De auto, het geld, dure kleding en telefoons zijn in beslag genomen. In de loop van maandag zijn de verdachten vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.