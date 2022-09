Scholen moesten energiecontract opzeggen en betalen nu 14 miljoen extra

63 middelbare scholen in heel Brabant zijn vanaf volgende maand voortaan 12 keer zoveel kwijt aan het betalen van hun energierekening. Ze hadden oorspronkelijk een energiecontract dat doorliep tot in 2025. Op verzoek van minister Rob Jetten van Klimaat en Energie hebben ze dit verbroken maar bij de nieuwe aanbieders betaalt hun overkoepelende scholenorganisatie OMO voortaan 15 miljoen in plaats van 1,2 miljoen.

"We hadden een contract tot en met 2025", zegt woordvoerder Marit Goosen van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) met scholen door heel Brabant. "Maar als de Energieminister zegt dat we die contracten moeten verbreken om niet langer de Russische staatskas te spekken, dan doen we dat."

Financiële problemen

Het nieuwe, dure contract gaat per oktober in. De extra miljoenen worden niet opgehoest door de scholen zelf, maar door OMO. Of de scholenkoepel hierdoor in de financiële problemen komt, wil woordvoerder Goosen niet zeggen. Er is vorige week een brief gestuurd naar de minister met de vraag er op een of andere manier compensatie kan komen voor deze energierekening. Of die vergoeding er komt, moet nog blijken.

Eerder floot de Tweede kamer de Energieminister terug die ook gemeenten, bedrijven en waterschappen dwong de contracten met Gazprom op te zeggen voor 10 oktober. Jetten draaide deze maatregel niet terug maar gaf wel enkele gemeenten meer tijd omdat zij geen energieleverancier konden vinden die nieuwe klanten aannam.