Suiker wordt peperduur en dat gaan zoetekauwen merken

De suikerprijs gaat flink omhoog. Dat komt vooral door de stijgende energiekosten. Bij suikerfabriek van Cosun Beet Company in Dinteloord ging dinsdag de bietencampagne van start.

De prijs van de kristalsuiker uit Dinteloord zal voor de afnemers uit onder meer de detailhandel en suikerverwerkende industrie met zo'n veertig procent stijgen. Arno Huijsmans: “De verhoging is inderdaad fors, maar de prijs was de afgelopen jaren juist heel laag. Toen verdienden we bijna niets. We zaten zelfs bijna in de rode cijfers. Dus het moest ook wel een keer veranderen om een goede bietenprijs aan de boeren te kunnen betalen.”

Voor het stoken van de ketels is de fabriek in Dinteloord grotendeels afhankelijk van gasenergie. “De gasprijs is wel vijf of zes keer hoger dan normaal. Dat betekent dat de producten waarin suiker verwerkt wordt, duurder worden. Dat is niet anders dan bij graanproducten”, legt Huijsmans uit.

Wanneer de gaskraan in Europa de komende maanden onverhoopt verder dicht gaat, is de industrie op zichzelf aangewezen. Bij de suikerfabriek in Dinteloord schakelen ze in dat geval over op diesel. “We zien dat natuurlijk liever niet gebeuren, want zo’n ombouw betekent ook dat de campagne een paar dagen stil ligt.”

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, wil de fabriek uiteindelijk helemaal van het gas af. “Er zijn plannen om het kookproces op een andere manier uit te voeren met stroom in plaats van gas. We kunnen dan met de helft van de energie toe. Dat is een gigantische stap om klimaatneutraal te zijn in 2050”, zegt directeur Huijsmans.