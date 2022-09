Je motor online verkopen? Carla werd bedrogen: 'Ze nemen je in de maling'

Stel er komt een man aan de deur die graag een testritje maakt op de motor die je te koop hebt staan. Hij geeft je een autosleutel als borg en rijdt vervolgens op jouw motor de straat uit. Om daarna niet meer terug te komen. En die autosleutel, die blijkt nep te zijn. Het overkwam Carla en Joan Zwekars uit Dongen afgelopen weekend. “Ik ben echt heel kwaad, ik wil dat mensen gewaarschuwd worden voor zulke types.”

Haar man Joan had sinds een jaar een nieuwe motor, een Aprilia uit 2012. “Hij kostte tienduizend euro, daar heeft hij hard voor moeten werken. Het was een pracht van een motor.” Maar de motor is een sportief model en Zwekars kreeg uiteindelijk last van zijn rug. Dat was de reden dat hij hem te koop zette op Marktplaats.

De potentiële koper nam contact met hem op en wilde graag langskomen om de motor te zien. Al snel stond hij op de stoep en Joan nam hem mee naar de achterkant van het huis waar de motor stond.

Ook Carla was op dat moment thuis, ze schatte de man tegen de dertig jaar. Hij heeft een tenger figuur en donker haar, hij zegt uit Nijmegen te komen. “Mijn man is tamelijk goedgelovig. Hij vroeg de man wel om een identiteitsbewijs maar dat had hij in zijn auto laten liggen, zei hij. Vervolgens gaf hij zijn autosleutel van een Audi. De auto zou in de straat staan maar mijn man kon niet gelijk in de straat kijken. Hij is te goed van vertrouwen geweest en gaf hem zelfs zijn helm mee.”

Na een half uur begon Carla zich zorgen te maken en na een uur belden ze de politie. Want de man op de motor kwam niet terug en er was nergens in de straat een auto te bekennen waar de sleutel bij hoorde. “We weten niet of hij een auto bij zich heeft gehad, waarschijnlijk is hij door iemand gebracht.”