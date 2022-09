Man die nepbom neerlegde bij politiebureau hoeft niet terug de cel in

De 31-jarige man uit Den Bosch die in februari die jaar een nepbom bij het politiebureau in zijn woonplaats legde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 57 dagen. Maar die straf is gelijk aan zijn voorarrest en dat betekent dat de man niet nog een keer naar de cel hoeft. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Op 17 februari van dit jaar vonden politiemedewerkers een verdacht pakketje voor de hoofdingang van hun bureau aan de Vogelstraat in Den Bosch. Het bureau en een aantal omliggende panden werden uit voorzorg ontruimd. Ook de toegangswegen rondom het bureau werden afgesloten. Een robot van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) maakte röntgenfoto's waaruit bleek dat het pakketje geen explosief was.

Zelfgemaakte nepbom

Het pakketje was een nepbom: een zwart pakket, omwikkeld met zwarte tape en met uitstekende draden aan de zijkant. De verdachte had het zelf gemaakt en daar neergelegd. Volgens de rechtbank was het zijn bedoeling om anderen te doen geloven dat het pakketje daadwerkelijk kon ontploffen.

"De bom was met zorg gemaakt en zag er daadwerkelijk uit als een zelfgemaakt explosief", stelt de rechtbank. "Ook de inhoud leek op het eerste gezicht samengesteld te zijn als een explosief. Zo was er na het openen van het pakket en rij rode kokers te zien die een explosief zouden kunnen bevatten." Het heeft voor de aanwezige agenten een 'zeer dreigende situatie' opgeleverd. "Niet voor niets is het hele bureau ontruimd geweest."

Een maand eerder, op 18 januari, heeft de verdachte ook medewerkers van de politie bedreigd. Hij liep het politiebureau binnen en zei onder meer dat hij een van de agenten wilde spreken, want anders zou hij het politiebureau opblazen. Vervolgens vernielde hij een spatscherm. Dit heeft volgens de rechtbank grote indruk gemaakt op de medewerkers achter de balie. "Een medewerker voelde zich zelfs zo bedreigd dat ze de alarmknop heeft gebruikt."

Niet volledig toerekeningsvatbaar

De verdachte is eerder veroordeeld voor een doodsbedreiging. Ook heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat hij is gediagnosticeerd met een 'ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis'. Bij de eerdere veroordeling is al verplichte zorg is opgelegd.

De rechtbank vindt de verdachte al met al niet volledig toerekeningsvatbaar. Dat leidt tot de beslissing van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest, namelijk 57 dagen. De verdachte hoeft dus niet opnieuw naar de gevangenis.

Zo zag het onderzoek naar het pakketje er in februari uit: