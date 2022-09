Basisschoolleraar langer in cel voor maken van naaktfoto's van kinderen

De 44-jarige leraar uit Heusden die in het geheim naaktfoto’s zou hebben gemaakt van kinderen, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten.

De man werd op maandag 29 augustus aangehouden in verband met een zedenzaak. Hij kwam in beeld na een melding dat hij in het geheim naaktfoto's zou maken van kinderen. Na onderzoek bleek dat de man leraar is op basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen.

De betrokken kinderen zijn volgens het openbaar ministerie geen leerlingen van de school waarop hij les geeft.

Na zijn aanhouding zijn onder meer mobiele telefoons in beslag genomen. Daarop zijn onder andere afbeeldingen gevonden van kinderen, waaronder naaktfoto’s. Aan de hand van de beelden wordt verder onderzoek gedaan.

