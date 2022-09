Man stalkt zijn ex-vriendin maandenlang: 100 uur taakstraf

Een 58-jarige man uit Sleeuwijk krijgt 100 uur taakstraf en een contactverbod omdat hij zijn ex-vriendin gestalkt heeft. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De man viel zijn ex bijna tien maanden lastig nadat zij hun relatie beëindigde. Hij stuurde haar bloemstukken, belde haar en schreef haar dreigbrieven. Ook kreeg ze een rouwkaart waarin hij schreef 'Je gaat eraan, hoer'.

Korte tijd nadat de vrouw het uitmaakte kreeg de man last van zijn hart. Hij heeft de rechtszaak dan ook gevolgd vanuit een rolstoel. Deze gezondheidsproblemen hebben er dan ook voor gezorgd dat de taakstraf van de man lager uitvalt.

Bloemstukken

Na de relatiebreuk zocht de man contact met zijn ex-vriendin. Zelf had hij nog gevoelens voor de vrouw. Hij wilde weten waarom de relatie voorbij was. Uiteindelijk gaf zijn ex-vriendin in maart 2020 aan dat zij geen contact meer met hem wilde. Toch bleef de man contact zoeken met haar. Het werd zelfs extremer. De begon in april in mei namelijk ook meerdere bloemstukken naar de vrouw te sturen.

Dat was uiteindelijk de aanleiding voor de wijkagent om een zogeheten stopgesprek aan te gaan met de man. In dat gesprek vertelde de agent dat de man moest stoppen, maar dat weerhield de voormalig vrachtwagenchauffeur niet.

'Je gaat eraan, hoer'

De vrouw besloot uiteindelijk een nieuw telefoonnummer te nemen, maar ook dat hielp niet. De vrouw begon nu ook brieven te krijgen, waarin ze werd uitgescholden. Ook maakte hij veel grove, seksueel getinte opmerkingen. Ook kreeg de vrouw een rouwkaart met daarin de tekst ‘Je gaat eraan, hoer'. Ook haar ouders kregen dreigbrieven.

Eerder werd er ook gesproken over een dode cavia die voor deur van de vrouw gelegd zou zijn. De man ontkent dat hij dat gedaan heeft, omdat hij juist van dieren houdt. Voor dat punt is hij niet veroordeeld.

