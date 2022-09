Afgebrande wereldboom overleeft dankzij nieuwe techniek met jonge scheuten

De stam van de monumentale wereldboom in Eindhoven lijkt nu echt gered te zijn, dankzij een techniek uit Amerika. Sterke scheuten die rondom de boom uit de grond zijn gekomen, gaan de boom redden. Dat werd woensdag bekendgemaakt tijdens een presentatie bij de boom. Ton Stokwielder van Stichting de Wereldboom is blij: “De stam wordt nog imposanter dan nu.”

Eind juli ging het goed mis bij de monumentale boom in een plantsoen aan de Bandalaan in Eindhoven. Een brand zorgde er namelijk voor dat de boom beschadigde. Daar werden later drie tieners voor opgepakt.

Voor bomenliefhebbers en mensen in de omgeving had de boom een bijzondere betekenis. Het was niet alleen de eerste wereldboom. De boom is ook nog eens 262 jaar oud en heeft voor veel mensen een symbolische betekenis. De boom werd namelijk gebruikt als plek om te trouwen en rouwen.