Nikkie de Jager laat iedereen meegenieten van haar trouwdag

Drie jaar geleden ging Dylan in Italië op de knieën voor zijn Nikkie en vorige week trouwden ze gewoon in Brabant en werden ze 'Mr. & Mrs Tutorials'. Hoewel er genoeg tijd zat tussen het aanzoek verliep de voorbereiding stressvol. Dat had alles te maken met 'drama met een bekende ontwerper', zo onthult de kersverse echtgenote in een filmpje op, uiteraard YouTube.

Nikkie de Jager maakte een video van bijna 25 minuten waarin ze uitgebreid verslag doet van de aanloop naar de trouwerij, de tegenvallers maar vooral ook van alle mooie momenten van hun huwelijksdag. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben deze video al bekeken. Zonder make-up

Aan het begin van de video begint Nikkie zonder make-up te vertellen over hun mooiste dag. Haar verslag wordt onderbroken met fragmenten waarin je ziet hoe haar trouwjurk klaarhangt en hoe Dylan zijn trouwpak aantrekt. Ondertussen transformeert Nikkie steeds meer in Nikkie Tutorials door steeds meer glamourmake-up. Natuurlijk is het een mooie maar ook emotionele dag. Er worden de nodige traantjes weggepinkt wat ook te zien is in de video. LEES OOK: Nikkie de Jager trouwt met haar Dylan: Mr. & Mrs. Tutorials