Nikkie de Jager trouwt met haar Dylan: Mr. & Mrs. Tutorials

Nikkie de Jager, beter bekend als make-up en YouTube-ster Nikkie Tutorials, is maandag getrouwd met haar vriend Dylan Drossaers. Het stel is sinds 2018 bij elkaar en verloofde zich in 2019. Ze maakten het huwelijk bekend op haar Instagram pagina.

Nikkie Tutorials is wereldberoemd dankzij haar make-upvlogs op YouTube. Ook als presentatrice heeft de Udense vlogger zich inmiddels bewezen. Zo maakte ze deel uit van het team dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteerde vorig jaar.

Felicitaties

Het Brabantse stel wordt op Instagram overspoeld met felicitaties voor hun huwelijk. Onder meer oud-kandidaten van Wie is de Mol als Splinter Chabot, Jeroen Kijk in de Vegte en Marijke Knevel wensen Nikkie en Dylan veel geluk samen.

Nikkie won in 2020 de jubileumeditie van het populaire tv-programma Wie is de Mol. Ook de presentator Rik van de Westelaken feliciteert het pasgetrouwde stel evenals zangeres Davina Michelle.

Transgender

Samen met haar man Dylan Drossaers uit Eindhoven heeft ze afgelopen jaren flink wat meegemaakt. In januari 2020 maakte Nikkie de Jager in een vlog bekend dat ze transgender is. Ze hield dat jarenlang verborgen, zelfs Dylan wist het in eerste instantie niet.

De reden dat de YouTube-ster er toch mee naar buiten kwam, was vanwege chantage. Mensen dreigden haar verhaal naar de pers te lekken. "Het was doodeng, om te weten dat er zulke nare mensen bestaan die iemands ware zelf niet willen respecteren. Dat is verschrikkelijk", zei ze in haar vlog toen.

Overval

In augustus van hetzelfde jaar werd het stel slachtoffer van een gewelddadige overval in Nikkie haar villa in Uden. De overvallers hielden Nikkie en haar vriend onder schot. Het stel werd geschopt, geslagen en vastgebonden met ducttape. Ook probeerden de overvallers sieraden los te snijden van de polsen van Nikkie. De overvallers gingen ervandoor met kostbare sieraden en een dure tas van het merk Louis Vuitton.

Twee mannen die Nikkie en Dylan in hun huis Uden overvielen, hebben celstraffen van zeven en vijfeneenhalf jaar gekregen. Een derde verdachte is juli dit jaar vrijgesproken.

In de Instagrampost waarin het stel hun huwelijk bekendmaakt, wordt ook aangekondigd dat er volgende week video van de bruiloft online komt.