Jarenlange celstraffen voor twee overvallers van Nikkie de Jager

Twee mannen die YouTube-ster Nikkie de Jager in haar huis in Uden overvielen, hebben celstraffen van zeven en vijfeneenhalf jaar gekregen. Een derde verdachte is vrijgesproken. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag besloten.

In de vroege ochtend van 8 augustus 2020 knipten de mannen een gat in het hek rond de tuin van De Jager en haar verloofde. De overval begon tien uur later en duurde meer dan twintig minuten. Hierbij gebruikten de mannen grof geweld. Een van de overvallers probeerde sieraden die om Nikkie's polsen zaten los te snijden.

Beide slachtoffers werden bedreigd met een vuurwapen. Ook werden ze geschopt, geslagen en vastgebonden met tape en touwen. De overvallers gingen ervandoor met waardevolle sieraden en een Louis Vuitton-tas. De make-upartieste noemde de gebeurtenis 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen' uit haar leven.

DNA-sporen

Volgens het Openbaar Ministerie keken de verdachten in de maanden voorafgaand aan de overval meerdere keren rond bij het huis van De Jager. Het DNA van Eddie N. werd in het huis van De Jager gevonden, onder meer op de telefoon van een van de slachtoffers. Hij moet vijf jaar en zes maanden de gevangenis in. De vluchtauto was volgens justitie van Hamza T. Hij kreeg zeven jaar gevangenisstraf.

Zijn telefoon maakte in de maanden voor de overval ook gebruik van een zendmast in Uden, waar De Jager woont. Een van zijn andere nummers zou tijdens de overval zijn gebruikt. Volgens de rechtbank zijn de mannen ook bij andere misdrijven betrokken.

Vrijspraak

Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden celstraffen tot tien jaar tegen Hamza T. en Eddie N. Een derde verdachte, Saïd O., hoorde negen jaar cel tegen zich eisen. De rechtbank heeft hem vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat hij tijdens de overval in de woonplaats van De Jager was.

Geen criminele organisatie

De rechtszaak ging niet alleen over de overval op De Jager. In totaal stonden acht mannen terecht voor vier overvallen en drie inbraken in 2020. Volgens justitie vormden de mannen een criminele organisatie, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Die oordeelde dat niet kan worden vastgesteld dat er een vast samenwerkingsverband was.

