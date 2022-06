Overvallers probeerden sieraden van polsen van Nikkie de Jager te snijden

Nikkie de Jager (foto: ANP). De verdachten van de overvallen in beeld. (Foto: Opsporing Verzocht) Volgende Vorige 1/2 Nikkie de Jager (foto: ANP).

Bij de gewapende overval in augustus 2020 in Uden op YouTube-ster Nikkie de Jager en haar verloofde Dylan Drossaers is grof geweld gebruikt. Een van de overvallers probeerde de sieraden die om Nikkie's polsen zaten los te snijden. Beide slachtoffers werden bedreigd met een vuurwapen, geschopt, geslagen en vastgebonden met duct tape en touwen. Dat blijkt tijdens de rechtszaak in Rotterdam tegen twee van de verdachten, die de lippen stijf op elkaar houden.

De 25-jarige Eddie N. en 23-jarige Hamza T. uit Rotterdam horen volgens het Openbaar Ministerie bij een groep van acht mannen die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen. Ook pleegden ze misdrijven zoals diefstallen en afpersing met geweld. De criminelen hadden het voorzien op bekende en rijke mensen. Ook tv-coryfee en oud-voetballer René van der Gijp was doelwit, maar die overval mislukte. "Ik heb niets te verklaren", zei Eddie N. dinsdagochtend. Zijn DNA werd in de woning van Nikkie de Jager gevonden. De slachtoffers zaten buiten toen vier mannen met bivakmutsen de tuin in kwamen lopen. Ze werden met geweld naar binnen gesleept en met een vuurwapen onder schot gehouden. Ook werden ze geschopt en geslagen. Dylan raakte daarbij gewond.

"Jullie moeten een half uur blijven zitten, anders hebben jullie problemen."

De slachtoffers werden daarna vastgebonden met duct tape en touwen. "We moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een half uur blijven zitten, anders komen we terug en hebben jullie problemen", riepen de overvallers. En: "Waar is de kluis?" De overvallers gingen ervandoor met kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton. Bewakingscamera's rond de woning filmden de overvallers. Verderop stond een vluchtauto met gestolen kentekenplaten. Een getuige noteerde het valse kenteken en zag de mannen instappen met een zwarte tas. De vluchtauto met een opvallend panoramadak stond die week op naam van Hamza T., vermoedt justitie. Van medeverdachte Eddie N. is DNA in de woning gevonden, onder meer op een een koord en op de telefoon van een van de slachtoffers.

