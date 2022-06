Overval YouTube-ster Nikkie de Jager: justitie eist straffen tot tien jaar

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag celstraffen tot tien jaar geëist tegen de verdachten van de overval op YouTube-ster Nikkie de Jager. Hamza T. (10 jaar), Saïd O (9 jaar) en Eddie N. (8 jaar) waren betrokken bij de overval. Justitie eist ook een locatieverbod van vijf jaar voor de woonplaats van De Jager.

Wat justitie betreft is er genoeg bewijs dat de verdachten van 21 tot en met 33 jaar uit Rotterdam en Ridderkerk samen een criminele organisatie vormen.

In totaal gaat het om acht verdachten die in wisselende samenstelling verantwoordelijk worden gehouden voor vier overvallen en drie inbraken in 2020. Waaronder de overval op De Jager en haar vriend in augustus 2020.

Ze kozen hun doelen zorgvuldig, het ging ze om bekende Nederlanders en mensen met veel geld. Ook tv-coryfee en oud-voetballer René van der Gijp was doelwit, maar die overval mislukte.

Gat in het hek

De officier van justitie onthulde in haar betoog dat de verdachten in de maanden juni en juli verschillende keren rondkeken bij het huis van de make-upartiest.

In de vroege ochtend van 8 augustus knipten ze alvast een gat in het hek rond haar tuin, de overval begon tien uur later en duurde ruim 20 minuten. Justitie baseert dit op warmtebeelden van de beveiligingscamera's rond de woning.

Groepsleider

Eddie N. zijn DNA werd in het huis van De Jager gevonden. Onder meer op een koord en op de telefoon van een van de slachtoffers. De vluchtauto van de mannen was volgens justitie van Hamza T. Hij wordt door justitie gezien als een van de groepsleiders.

Zijn telefoon maakte in de maanden voor de overval ook gebruik van een zendmast in Uden, waar De Jager woont. Een van zijn andere nummers zou tijdens de overval zijn gebruikt.

Bruut geweld

Nikkie de Jager en haar vriend Dylan Drossaers zaten in augustus 2020 buiten in de tuin toen vier mannen met bivakmutsen ineens achterom kwamen. Geweld werd niet geschuwd, ze hielden Nikkie en haar vriend onder schot, ze werden geschopt, geslagen en vastgebonden met ducttape. Ook probeerden de overvallers sieraden los te snijden van de polsen van Nikkie de Jager.

De make-upartieste noemde de overval 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven'.

De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.