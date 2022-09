Staking van streekvervoer: pas op het laatste moment weet je wat er rijdt

In het hele land wordt er deze vrijdag gestaakt in het streekvervoer. Personeel legt het werk neer, ze willen een betere cao. Vakbond FNV heeft daartoe opgeroepen. Streekbussen en -treinen zullen dus uitvallen. Maar wat rijdt er nu wel of niet, en hoe kom je op je werk? Dat blijft waarschijnlijk tot bij de bushalte onduidelijk.

"We proberen zoveel mogelijk de normale dienstregeling te rijden", stelt streekvervoerder Arriva in een verklaring op hun website. "Pas op het laatste moment zal duidelijk zijn of er ritten uitvallen door de staking. Als dat het geval is, wordt dat zo snel mogelijk verwerkt in de digitale reisplanners en apps." Hou die dus in de gaten als je vrijdagochtend op pad gaat.

Dezelfde boodschap heeft vervoersbedrijf Hermes. Ook zij kunnen niet van tevoren voorspellen welke streekbussen en -treinen kunnen rijden en welke niet. "Er is een 24-uursstaking aangekondigd op alle Hermesstallingen in Brabant: Eindhoven, Helmond, Reusel en Valkenswaard", meldt Hermes. Maar de impact blijft tot het laatste moment onduidelijk. "Het advies aan reizigers is dan ook om kort voor vertrek actuele reisplanners te raadplegen."

FC Eindhoven

In de Keuken Kampioen Divisie speelt FC Eindhoven vrijdagavond een wedstrijd tegen Roda JC. Hermes kan nog niet voorspellen hoeveel bussen er zullen rijden in aanloop naar dat duel en waarschuwt fans om op andere manieren naar het Jan Louwers Stadion te komen.

