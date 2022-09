Spoor van 400 koeien naar slachterij: 'Zoveel sterven er hier iedere dag'

Een spoor van 400 koeien, getekend met stoepkrijt, toont de route van het Pieter Vreedeplein naar de slachterij Vion in Tilburg. De actie die symbool staat voor de 400 koeien die iedere dag in deze slachterij gedood worden, is een initiatief van Extinction Rebellion. Deze internationale beweging tegen klimaatverandering vraagt samen met de actiegroep Sluit Vion! aandacht voor de klimaatschade die veroorzaakt wordt door de vlees- en zuivelindustrie.

"Wij willen de gemeente overtuigen dat ze nu eindelijk maatregelen gaan ondernemen tegen Vion", legt Els Holland van Sluit Vion! uit. Maar niet alleen de gemeente willen ze overtuigen, ook de Tilburgers moeten wakker geschud worden, vinden zij. "Mensen staan onvoldoende stil bij het dierenleed dat met deze sector gepaard gaat."

Negatief in het nieuws

Vorige maand kwam Vion ook al in het nieuws vanwege de extreme hitte en de varkens die daaronder leden in de vrachtwagens. "Vion komt zo vaak negatief in het nieuws omdat zij weer fouten maken, dat moet nu veranderen", zegt Holland.

De naam Vion zegt veel mensen misschien niks, maar deze megaslachter hoort samen met Friesland-Campina en VanDrie Groep bij de grootste en vlees- en zuivelbedrijven en veroorzaakt ook de bijbehorende klimaatschade.

Met een gezamenlijke uitstoot van 34,4 miljoen ton broeikasgassen per jaar in 2019, laten deze drie zuivel- en vleesgiganten beruchte bedrijven als Tata Steel (19,8 miljoen ton) ver achter zich. Vion Nederland stoot evenveel broeikasgas uit als 690.000 huishoudens. De uitstoot van het bedrijf is net zo hoog als die van de inwoners van zes keer Tilburg, zo heeft Milieudefensie eerder laten berekenen.

Erkenning door de gemeenteraad

De Tilburgse gemeenteraad heeft recent nog wel erkend dat er sprake is van een 'klimaatnoodtoestand'. "Dat is al heel mooi, maar nu moet er ook echt actie ondernomen worden", zegt Els Holland. Extinction Rebellion Tilburg en Sluit Vion! roepen de gemeente op om een klimaatplan, met concrete reductiedoelen, te eisen van Vion en andere grote vervuilers in de stad.

De actie met enkele tientallen deelnemers is in ieder geval goed verlopen. "We kregen veel positieve reacties van bewoners", zegt Holland. "Sommige koeien zijn door de regenbui al vervaagd maar een groot deel ligt er nog." Vanuit de gemeente is er nog niet gereageerd.

