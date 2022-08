'Varkens lijden onnodig lang in hitte bij Vion', vindt Eyes on Animals

Varkens lijden onnodig lang in extreme hitte bij slachterij Vion, vindt Eyes on Animals. Het slachthuis in Boxtel doet volgens hen te weinig om dierenleed te voorkomen. Woensdag stond een vrachtwagen met varkens wachtend voor de poort van Vion in de volle zon. Enkele weken geleden gebeurde dat ook. Eyes on Animals maakte woensdag opnieuw beelden van de dieren met hittestress en stelt dat Vion beter zijn best moet doen.

“Vion doet z'n werk niet goed, zij moeten dit probleem aanpakken. Ze zijn de grootste slachterij van Nederland, dan moeten ze ook de beste zijn toch?”, stelt Lesley Moffat, directeur van Eyes on Animals. Zij stond woensdag aan het eind van de middag zelf bij de veewagen in de volle zon en zag dat de varkens leden onder de warmte. "Een varken is heel gevoelig voor hitte, ze kunnen niet zweten."

Vion slacht zo'n 20.000 dieren per dag, 1.250 dieren per uur. Zodra er een verstoring komt in het proces bij de slachterij, ontstaat er een wachtrij voor de deur.

Derk Oorburg, dierenarts bij Vion, geeft aan dat deze situatie niet is wat ze willen. “Dit is ook niet wat we afgesproken hebben. Zeker met deze temperaturen hebben we aanvullende maatregelen. De aanvoer willen we soepel kunnen regelen. Als de wagen niet in de schaduw terecht kan, moet de wagen blijven rijden. Als het echt niet anders kan, dan moet de wagen wachten in de schaduw.”

Volgens Vion houdt het merendeel van de chauffeurs zich aan de afspraak om te blijven rijden bij hitte. "Een heel groot deel van de dag is het goed gegaan, in het staartje van de dag niet. In alle andere gevallen ging het wel goed."

Op de vraag of Vion er niet meer bovenop moeten zitten geeft Oorburg aan: "We moeten het beter doen en er scherper op zijn. Als we auto's zien staan, moeten we daar actie op ondernemen. We willen niet dat het nog voorkomt, maar het is wel mensenwerk."