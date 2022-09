Stel vangt 'banaanverslaafde' valse wolfspin: 'Je ziet die tandjes knauwen'

Jessica en haar man Erik hebben zondag een valse wolfspin gevangen in hun huis in Berlicum. Dat is natuurlijk al uniek, maar deze recent naar Nederland gekomen spin heeft ook nog eens een opvallend trekje: het stel heeft ontdekt dat de geleedpotige enorm van bananen houdt.

Ron Vorstermans Geschreven door

Jessica en Erik dachten zondagavond gewoon eventjes hun slaapkamerraam open te zetten om hun huis door te luchten. Wat het stel niet wist, is dat een valse wolfspin daardoor naar binnen wist te kruipen. "Ik liep weer terug de kamer in en zag opeens een zwarte vlek met pootjes op het gordijn. Ik deinsde achteruit. Ik wist meteen dat het mis was. Zo'n joekel van een spin had ik nog nooit gezien. Wat een viezerik."

"Hij begon begon opeens banaan te eten. En veel ook."

Erik greep de elektrische vliegenmepper en wist de spin met een fikse optater uit te schakelen. "Ik heb 'm eigenlijk geëlektrocuteerd. Inmiddels is de spin bijgekomen. Hij leeft momenteel onder een glas in het midden van de keukentafel." Het aantreffen van een valse wolfspin kan inderdaad schrikken zijn. De grote en intimiderende spinnensoort kom eigenlijk niet eens in Nederland voor. Vanuit Zuid-Europa is deze spin langzaam naar ons land gekropen. "We kijken er af en toe naar, als een soort huisdier. Hij zit vooral een beetje te chillen", vertelt Jessica. Erik vult haar aan. "Oh, en hij houdt van bananen. Het is heel raar. Ik voerde 'm een fruitvliegje, maar die wilde-ie niet", vertelt Erik. "Maar toen ik er een stukje banaan bijdeed, dat eigenlijk voor de vlieg bedoeld was, ging de spin er meteen heen. Echt, hij begon opeens banaan te eten. En veel ook." Terwijl het stel foto's van de spin maakt, begint de spin zelfs opnieuw van de banaan te eten. "Kijk, kijk, hij doet het nu weer", schreeuwt Jessica. "Je ziet 'm echt met die tandjes knauwen! Zo vies, gadverdamme."

"Ze zuigen echt van alles naar binnen."