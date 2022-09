Brandweerpost kon niet helpen bij treinbrand door gebrek aan personeel

De brandweer in Hoeven kon vorige week niet uitrukken voor de treinbrand in Etten-Leur ‘door een gebrek aan mensen’. Bij de brand in een goederentrein werden brandweerlieden uit de regio opgeroepen om te helpen blussen. De brandweerkazerne in Hoeven moest verstek laten gaan omdat er geen bevelvoerder beschikbaar was.

Tot frustratie van postcommandant Danny Janssen: “Ik zie mijn pager afgaan en dan blijkt dat we niet wegkunnen omdat we onderbezet zijn. Dat is enorm balen want je weet dat er mensen geholpen moeten worden. Maar je hebt er geen vat op.” Het probleem van onderbezetting speelt vooral overdag en is zeker niet uniek voor de post in Hoeven. Eric van Zundert van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant: “Je ziet dat mensen het steeds drukker hebben met vaak ook banen buiten het dorp. Het wordt daarom steeds lastiger om een brandweerauto de straat op te krijgen. Ze mogen ook niet zomaar meer weg van hun baas."

Tachtig procent van het personeelsbestand van de brandweer bestaat uit vrijwilligers. Sinds een aantal jaar voert de brandweer volop campagne om nieuwe collega’s te werven. In Hoeven komen ze vier mensen tekort. Postcommandant Danny Janssen: “Ik zie mensen weleens aarzelen maar ik zou willen zeggen: zet die stap nou gewoon." Volgens de postcommandant komt een situatie zoals die van vorige week ‘sporadisch’ voor. Hoofd Brandweerzorg Eric van Zundert legt uit dat de brandbestrijding ook in die gevallen nooit gevaar loopt. “We hebben een fijnmazig systeem van zeventig brandweerposten. Wanneer een kazerne niet kan uitrukken, wordt er binnen een minuut een buurpost gealarmeerd.”

Het tekort aan brandweervrijwilligers blijft een voortdurend punt van zorg. Nicole Verheijen is een van de nieuwe jonge vrijwilligers op de kazerne in Hoeven. Ze herkent het probleem uit haar omgeving. "Mensen hebben het alsmaar drukker en hier gaat onbewust toch wel wat tijd in zitten. Dat maakt het lastig om voor de brandweer te kiezen." Eric van Zundert van de veiligheidsregio: "We zijn continu op zoek naar mensen. We bieden ook de mogelijkheid om eerst drie maanden stage te lopen. Maar ik weet uit ervaring dat wanneer je eenmaal besmet bent met het brandweervirus, je nooit meer weg wilt. Het is voor mij de beste beslissing die ik genomen heb."