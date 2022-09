Vergunningen voor emissiearme stallen worden nog steeds afgegeven

Provincies hebben nog 188 keer toestemming gegeven voor de bouw van 'duurzame' stallen, ondanks het feit dat er wordt getwijfeld aan hoe goed deze werken. Na Friesland gebeurde dit het vaakst in Brabant, terwijl meerdere rechtbanken een streep hebben gehaald door vergunningen voor emissiearme vloeren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Follow the Money.

Vorig jaar werden verschillende provincies teruggefloten voor het afgeven van de vergunningen. Bij Friesland gebeurde dit volgens het onderzoek in maart 2021 als eerste provincie. De rechtbank oordeelde in een zaak van een melkveehouder dat de provincie geen vergunning had mogen afgeven voor een emissiearme stalvloer. Het is onzeker of de duurzame stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot.

Toch spant Friesland nu de kroon: afgelopen anderhalf jaar werd er nog zo'n 95 keer toestemming gegeven voor de bouw van de twee meest voorkomende emissiearme stalvloeren. Daarna gebeurde dit het vaakst in Brabant: 25 keer werd groen licht gegeven. En dat terwijl ook rechtbanken in Brabant een streep haalden door vergunningen voor de duurzame stalvloeren.

De Raad van State volgde begin deze maand het voorbeeld van de lagere rechtbanken. Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan had bepaald dat er een streep gaat door de natuurvergunning voor twee types duurzame stallen, waarmee minder stikstof zou worden uitgestoten.

Emissiearme stallen

In emissiearme stallen stroomt de urine van de dieren door een sleuf in de vloer naar een kelder. De poep blijft op de vloer achter en wordt geregeld weggeschoven. Omdat de urine niet bij de poep komt, ontstaat minder ammoniak en daardoor ook veel minder stikstofuitstoot. Dat is de theorie.

Maar in de praktijk werkt het dus anders, zeggen milieuorganisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek. De stikstofuitstoot van een emissievrije stalvloer is pas minder als alle omstandigheden optimaal zijn. Zo moeten de dieren het juiste voer krijgen, moet de vloer meerdere malen per dag worden schoongemaakt en moet de vloer goed worden onderhouden. Er is niemand die dit controleert.

Op basis van de emissievrije stallen hebben verschillende provincies de afgelopen jaren vergunningen afgegeven. Boeren konden dan meer vee houden, omdat de stikstofuitstoot in theorie niet groter werd dan hij al was.

