Man probeert iemand aan te rijden maar ramt winkelpui: 10 maanden celstraf

Een automobilist die in maart dit jaar in Eindhoven bewust een man probeerde aan te rijden, moet tien maanden de cel in. Het slachtoffer uit Vught kon net op tijd wegspringen. De auto liet tijdens de achtervolging een spoor van vernielingen achter en botste uiteindelijk tegen de pui van een winkelpand.

Suzan van Loenen Geschreven door