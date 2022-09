Patiënte krijgt 2000 euro van ziekenhuis voor nieuwsgierige secretaresse

Een voormalige secretaresse op de spoedhulp van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal heeft jarenlang in het medisch dossier van de ex-vrouw van haar man gekeken. Ze had daar geen goede reden voor. De rechtbank in Breda vindt dat het ziekenhuis de privacy van deze patiënte beter had moeten bewaken. Daarom moet het ziekenhuis deze vrouw een schadevergoeding van 2000 euro betalen. De secretaresse is inmiddels ontslagen.

Volgens de rechtbank in Breda is het ziekenhuis als werkgever aansprakelijk voor het handelen van de secretaresse en had ze de patiënte beter moeten beschermen.

Medische gegevens in boek

Tussen eind juni 2014 en midden juni 2018 bekeek de medewerkster het medisch dossier van de vrouw in totaal 79 keer. De rechtbank gaat ervan uit dat de medewerkster, de 59-jarige Sylvia uit Roosendaal, vertrouwelijke informatie over de patiënte heeft gedeeld met derden.

Daardoor konden medische gegevens van de patiënte worden opgenomen in een boek dat haar ex-man schreef over zijn vechtscheiding met Jolanda. Het boek is in eigen beheer door de ziekenhuismedewerkster uitgegeven.

Het ziekenhuis had beter moeten controleren of er sprake was van misbruik van het inzien van persoonsgegevens. De secretaresse stond hiervoor in februari terecht. Sylvia werd vrijgesproken, omdat er onvoldoende bewijs was dat ze de dossiers stiekem had bekeken.

Vergeefs claim om beveiliging

Johanna liet het er niet bij zitten en ze eiste onder meer een vergoeding voor de immateriële schade die zij heeft geleden. De rechtbank vindt dat een bedrag van 2000 euro gepast is.

De vrouw had ook schadeloos gesteld willen worden voor de kosten die ze had gemaakt om haar huis te beveiligen. De affaire heeft haar angstig gemaakt, ook is ze het vertrouwen kwijt in instanties die haar persoonsgegevens hebben. Hierin ging de rechtbank niet mee. De vrouw is na 2017 niet meer door haar ex-man lastiggevallen.

