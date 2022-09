Inbraak bij PSV'er Ki-Jana Hoever tijdens wedstrijd tegen Feyenoord

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/3 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties

PSV'er Ki-Jana Hoever is afgelopen zondag bestolen, terwijl hij vanaf de kant toekeek tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. De dieven braken tijdens het duel in in zijn appartement in Eindhoven en maakten onder andere sieraden buit. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

Suzan van Loenen & Karin Kamp Geschreven door

Agenten kwamen zondagmiddag met kogelwerende vesten af op de inbraak in het centrum van Eindhoven. De kogelwerende vesten bleken echter een misverstand. De politie dacht dat de inbraak was bij iemand waarbij ze extra maatregelen moesten nemen. Dit bleek niet zo te zijn. De politie heeft de daders niet weten te pakken. Zij zijn er met de buit vandoor.

Ki-Jana Hoever (Archieffoto: ANP)