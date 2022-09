Ozb-belasting stijgt in Den Bosch ondanks inflatie: 'Ambities waarmaken'

De onroerendezaakbelasting (ozb) in Den Bosch gaat met tien procent omhoog, ondanks de inflatie en alsmaar stijgende energie- en gasprijzen. Daar komt ook nog een inflatiecorrectie van vijf procent bovenop. Die stijging was een paar maanden geleden vastgelegd, voor alle prijsstijgingen. Dat dit nog steeds wordt doorgevoerd is belachelijk, vindt Paul Kagie van Leefbaar Den Bosch. "Het kan niet waar zijn."

De gemeente Den Bosch zegt op dit moment niet te ontkomen aan een stijging van de woonlasten, om de 'ambities waar te maken'. Zo wordt er geïnvesteerd in meer woningbouw, de openbare ruimte en het energiezuinig maken van huizen. "In combinatie met de energietoeslag en het kwijtschelden van heffingen voor de laagste inkomens, houden we de woonlasten zo betaalbaar mogelijk", zegt de gemeente. Er wordt ook geld uitgetrokken voor het bevriezen en overnemen van schulden van inwoners. Paul Kagie van Leefbaar Den Bosch is het er niet mee eens dat de ozb omhoog gaat. De timing van de stijging is volgens hem al helemaal ongelukkig, nu alles al duurder wordt. "Het was al geen goed idee toen maanden geleden het nieuwe college de stijging aangaf. Afgelopen maanden hebben het alleen nog maar erger gemaakt", meent Kagie. "Alles stijgt al en wij doen daar vrolijk aan mee. Burgers in Den Bosch gaan meer betalen. Zullen we nou eens het goede voorbeeld geven met degelijke lage lasten."

"Alles stijgt al en wij doen daar vrolijk aan mee."

Hij vindt dat de tarieven voor burgers zo laag mogelijk moeten blijven. "Afgelopen tien jaar hebben we die tarieven zo laag mogelijk gehouden, maar nu heeft dit nieuwe college gezegd dat we op de weg van hogere lasten gaan. Trek die lijn door van de afgelopen tien jaar." Een hogere ozb heeft in principe geen invloed op mensen met een huurhuis, maar Kagie denk dat verhuurders de hogere kosten straks gaan doorberekenen. En hij vreest meer slachtoffers. "Denk aan sportverenigingen die worden geraakt. Dan moet je al gauw denken aan tweeduizend euro extra ozb. Dat komt bovenop de al hogere kosten voor bijvoorbeeld de energierekening." Volgens Kagie moet het ook niet nodig zijn om extra geld aan burgers door te rekenen. "Den Bosch heeft een stevige reserve", meent hij. "Daar kunnen we voor belangrijke plannen gewoon een beroep op doen. Als de woningcorporatie meer lasten moet dragen, is er minder ruimte om woningen te bouwen. Dat bevordert het plan om extra woningen te bouwen niet. In feite worden er nu extra lasten gelegd bij de corporaties."

"We doen graag iets terug voor onze inwoners."