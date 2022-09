Slapen in een tent of op de bank: student moet zelf woonruimte vinden

Op de bank slapen of in een tentje bij vrienden in de tuin. Het zijn trieste verhalen die laten zien hoe groot de woningnood is onder Eindhovense studenten. En dan met name onder internationale studenten. Een oplossing lijkt ver weg en de verantwoordelijkheid ligt volgens Design Academy nog altijd bij studenten zelf.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Afgelopen week spraken we met drie buitenlandse studenten van de Design Academy in Eindhoven. Zij hebben geen woonruimte en slapen noodgedwongen in een tentje of bij vrienden op de bank. Alle drie studeren ze aan de Design Academy, een opleiding waarvan de meeste studenten uit het buitenland komen. Voor deze groep is de woningnood hoog want zij hebben hier geen vangnet als blijkt dat er geen woonruimte is.

"Wij hebben geen eigen woningen en ook geen campus.”

De Design Academy telt 800 studenten. Het probleem van huisvesting is bij ze bekend, volgens Ruis speelt mee dat onderwijsinstellingen in Eindhoven steeds meer internationale studenten krijgen. “De druk op de markt neemt toe. Als een student zich bij ons meldt, geven we aan dat er krapte is. We bieden ze adressen, wijzen ze op instanties waar ze terecht kunnen maar wij hebben geen eigen woningen en ook geen campus.” De verantwoordelijkheid voor woonruimte ligt volgens Ruis dan ook bij de student zelf, ook al weet de opleiding dat zij voornamelijk internationale studenten trekt. “Dit probleem heeft zeker onze aandacht, maar we hebben niet de mensen en de middelen om een heel huisvestingsapparaat op te tuigen.” De opleiding heeft wel plekken ingericht waar vraag en aanbod bij elkaar komen. “We delen informatie op een Facebookpagina, een Whatsapp-groep en via Teams", vertelt Ruis. Verder is er overleg met de gemeente Eindhoven en met andere opleidingen om het probleem samen op te pakken.

“Voor een kamer is de gemiddelde wachttijd twee jaar, voor een studio drie jaar.”