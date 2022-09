Miljoenen euro's schade door treinbrand in Etten-Leur

Rond een uur woensdagmiddag vorig week ging het mis bij Etten-Leur (foto: SQ Vision). Foto: SQ Vision. De trein wordt van het spoor gehaald (foto: Tom van der Put/SQ Vision). Volgende Vorige 1/3 Rond een uur woensdagmiddag vorig week ging het mis bij Etten-Leur (foto: SQ Vision).

De schade die is ontstaan toen een goederentrein vol met auto's in Etten-Leur in vlammen opging, loopt op tot in de miljoenen euro's. Dat blijkt uit onderzoek. Het is nog niet bekend hoe de brand vorige week is ontstaan.

Agnes van der Straaten

Volgens ProRail zal volgende week het rapport verschijnen dat volgt op het onderzoek naar de oorzaak en schade van de brand. Maar het is al zeker dat het om miljoenen euro's schade gaat. De schade is groot. Een heel treinstel met daarop zeker 48 hybride auto's is verwoest. Ook het spoor heeft veel schade opgelopen. Volgens Joke van der Cruysen van ProRail moet er duizend meter bovenleiding vervangen worden. De kans is aanwezig dat ook de bodem vervuild is op de plek waar de wagon in brand stond. Daardoor zijn er allerlei stoffen terecht gekomen tussen de ballast, dat zijn de steentjes die tussen de rails liggen. Die moeten zeer waarschijnlijk schoongemaakt worden. Dat geldt ook voor de bodem eronder waarin olie gelekt moet zijn van de auto’s. Trein in delen weggesleept

De brand in de goederentrein brak woensdagmiddag 14 september uit, nadat de bovenleiding op de trein belandde. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt dus nog onderzocht. De 48 hybride auto's stonden op twee lagen van de trein en gingen allemaal in vlammen op. ProRail haalde snel de stroom van de bovenleiding, waardoor ergere schade werd voorkomen. Tussen Breda en Roosendaal konden twee dagen lang geen treinen rijden. De beschadigde trein moest namelijk in delen worden weggesleept. Pas daarna kon het spoor worden hersteld. Over een lengte van een kilometer moest draad voor de bovenleiding vernieuwd worden. Beelden van de brand: