112-nieuws: busje gaat in vlammen op • automobilist ramt vangrail op N279

16.46

Een automobilist is zondagmiddag met z'n auto op z'n kant beland nadat hij een vangrail in de middenberm had geramd. Het ongeluk gebeurde op de N279 ter hoogte van Berlicum, op de rijbaan van Heeswijk-Dinther richting Den Bosch.

De linkerrijstrook raakte versperd, daardoor liep het overige verkeer vertraging op. Politie, brandweer, Rijkswaterstaat en een ambulance kwamen ter plaatse. Het is niet bekend of er iemand gewond geraakt is bij het ongeluk. De auto, een Landrover Defender, is door een bergingsbedrijf afgevoerd.