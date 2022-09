Nieuwe campagne tegen appen achter het stuur richt zich op afzenders

Dat we tijdens het rijden geen appjes op onze telefoon moeten lezen, weten we allemaal wel. Maar een nieuwe campagne richt zich nu ook op de afzenders van die berichten. Volgens ministers Harbers van Infrastructuur kunnen er een hoop ongelukken voorkomen worden, als we ons bij het versturen afvragen of iemand misschien onderweg is. Maar wat mag er nou precies wel en niet met dat mobieltje in de auto? Lees, leer en voorkom een aanslag op je bankrekening.

Dat automobilisten de verleiding die mobiele telefoon heet vaak niet kunnen weerstaan in het verkeer, is duidelijk. Maar word je betrapt met zo'n mobieltje in je hand, dan ben je onherroepelijk de sjaak en kun je een boete verwachten van 350 euro. Dat staat in de Boetebase van het Openbaar Ministerie. Nu lijkt het misschien alsof je al op de bon geslingerd wordt als je ook maar één blik werpt op je smartphone. Maar da's niet het geval.

Klemmen in een telefoonhouder

Wie even gauw de navigatieroute bij wil werken tijdens het rijden, moet de telefoon in een houder klemmen. Heb je 'm in de hand, dan ben je strafbaar.

Met een mobiel apparaat worden naast telefoons ook tablets, muziekspelers en navigatiesystemen bedoeld. En als je dan twee handen aan het stuur hebt en belt met je telefoon tussen oor en schouder? Helaas, ook dan word je op de bon geslingerd.

Fietsers die onderweg worden betrapt met een telefoon in hun hand moeten trouwens 140 euro betalen. Voor bromfietsers en snorfietsers is dit bedrag 240 euro.

Appen in de file

Hoe zit het dan met appen of bellen in de file? Op het moment dat je stilstaat in een file, ben je geen auto aan het besturen dus kun je ook niet beboet worden. Dat geldt ook voor het vasthouden van een mobiel apparaat voor het stoplicht of in een parkeervak. Maar leg 'm weg of stop 'm terug in de houder voor je optrekt, want daar ligt de grens.

Wat altijd mag en waarmee je het minste risico op een boete loopt, is spraakbesturing.

Moeilijk af te leren

De overheid probeert het telefoongebruik in de auto de afgelopen jaren op verschillende manieren terug te dringen. Zo zijn er regelmatig touringcarcontroles, waarbij agenten vanuit een grote bus checken of weggebruikers zich aan de regels houden. Ook loopt er sinds 2018 een MONO-campagne die, zoals de naam doet vermoeden, oproept alleen maar (MONO) bezig te zijn met het verkeer.

Met de nieuwe campagne, die zich dus ook richt op de afzenders van berichtjes, hoopt minister Harbers weer een nieuwe stap te zetten.

In de volgende video is te zien hoe agenten controles in touringcars uitvoeren.