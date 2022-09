Probleem met levering drinkwater in West-Brabant dreigt, waarschuwt Vewin

In West-Brabant, Twente, delen van Utrecht, Groningen en de regio Den Haag-Leiden dreigen problemen te ontstaan met de levering van drinkwater als er niet snel wat gebeurt. Daarvoor waarschuwt Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. "En dit aantal gebieden zal snel groter worden als we niet wat meer medewerking krijgen", waarschuwt directeur Hans de Groene. Volgens hem lopen drinkwaterbedrijven steeds meer vast bij het verlenen van vergunningen.

Alle tien Nederlandse drinkwaterbedrijven moeten voor 2030 hun productiecapaciteit uitbreiden om de vraag, die nog altijd toeneemt in ons land, bij te benen. Daarbij stuiten ze op steeds meer problemen. Volgens De Groene kunnen de drinkwaterbedrijven in principe prima alle mensen in Nederland - ook de anderhalf miljoen mensen die er volgens het CBS bijkomen tot 2040 - van drinkwater voorzien als de overheden die de vergunningen verlenen daar wat beter in meewerken. Dat vertelde hij maandagochtend in het NOS Radio 1-journaal.

"We dreigen vast te lopen."