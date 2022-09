Dood festivalbezoeker schokt beveiligers: ‘Slapen er slecht van’

Het overlijden van een bezoeker van het festival Breda Barst komt als een schok binnen bij de organisatie van het festival en het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de beveiliging.

“Je gaat dit werk niet doen om dit mee te maken”, vertelt een medewerker van UMC Bluestar Security. Omdat het onderzoek van de politie nog loopt, wil hij er niet veel over loslaten. Maar het incident laat hem en zijn collega’s naar eigen zeggen niet onberoerd. “We verlenen alle medewerking aan het OM en de politie, maar in het belang van de nabestaanden en onze eigen medewerkers wachten we het onderzoek af. Dat klinkt heel luchtig, maar we slapen er slecht van.”