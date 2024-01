Afgedankte Brabantse bussen rijden nu op andere plekken in de wereld rond

Een oude stadsbus die dankzij de inzet van zeven vrienden uit Boxtel een nieuw leven krijgt in Gambia. Het knalgele voertuig werd opgeknapt en rijdt nog steeds als een zonnetje, want de reis van ruim zesduizend kilometer naar het Afrikaanse land werd probleemloos afgelegd. Nu gaat het oudje dienst doen als vervoermiddel voor schoolkinderen. En er zijn nog duizenden andere 'afgedankte' bussen uit ons land die de wereld rondreizen.

Kazachstan, Ivoorkust, Georgië en Ghana, overal duiken ze op. Het mooie is dat je nog steeds heel goed kunt zien dat het om bussen van de BBA of Arriva gaat. Zelfs de plek waar ze ooit in Brabant reden, is nog altijd te lezen op het bordje aan de voorkant. Buslijn 158 uit Veghel toert nu tussen de palmbomen door op Cuba, net als een oldtimer uit Vlijmen. Erik begon al jong met bussen spotten: "Als klein mannetje stond ik langs de weg al naar bussen te kijken." Gewoon in zijn geboorteplaats Veghel. Toen hij ouder werd, ging Erik reizen en ziet hij nog steeds Brabantse bussen over de hele wereld. Zelf heeft hij ook een aantal bussen thuis en een hoop foto's van zijn reizen. "Een foto bijvoorbeeld van een oude Amerikaanse auto uit de jaren 50, onder een boom in Cuba en daarachter een Nederlandse bus met de eindbestemming nog zichtbaar."

"Een buschauffeur in Cuba vroeg of ik hem kon helpen."

Erik heeft genoeg verhalen te vertellen. Zo ook van een buschauffeur in Cuba. "Die man kwam naar mij toe en vroeg of ik kon helpen." De rol met plaatsnamen lag nog in de bus maar er was een klein probleem. "Hij had een kaart van Nederland bemachtigd en Gilze, Breda, Tilburg en Den Bosch had hij al gevonden. Alleen kon hij 'Geen dienst' en 'Extra lijn' niet vinden. Dat heb ik hem toen uitgelegd."

"Soms vraagt een chauffeur wel eens hoe de airco werkt."