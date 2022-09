Erik reist de hele wereld rond om onze afgedankte ov-bussen te spotten

Brabantse brandweerpakken in Oekraïne, DAF bussen op Cuba en oude bussen in Oost-Europa en Afrika. Spullen uit onze provincie zijn over heel de wereld terug te vinden. Erik Kanters uit Veghel reist heel de wereld over en spotte al meer dan 3000 Nederlandse bussen in 34 landen.

Erik begon al jong met bussen spotten: "Als klein mannetje stond ik langs de weg al naar bussen te kijken." Gewoon in zijn geboorteplaats Veghel. Toen hij ouder werd, ging Erik reizen en ziet hij nog steeds Brabantse bussen over de hele wereld. Zelf heeft hij ook een aantal bussen thuis en een hoop foto's van zijn reizen. "Een foto bijvoorbeeld van een oude Amerikaanse auto uit de jaren 50, onder een boom in Cuba en daarachter een Nederlandse bus met de eindbestemming nog zichtbaar."

"Een buschauffeur in Cuba vroeg of ik hem kon helpen."

Erik heeft genoeg verhalen te vertellen. Zo ook van een buschauffeur in Cuba. "Die man kwam naar mij toe en vroeg of ik kon helpen." De rol met plaatsnamen lag nog in de bus maar er was een klein probleem. "Hij had een kaart van Nederland bemachtigd en Gilze, Breda, Tilburg en Den Bosch had hij al gevonden. Alleen kon hij 'Geen dienst' en 'Extra lijn' niet vinden. Dat heb ik hem toen uitgelegd."

"Soms vraagt een chauffeur wel eens hoe de airco werkt."