Fietsster rijdt vrouw omver en laat haar zwaargewond achter, nog spoorloos

Het gebeurt (te) vaak dat bestuurders van een auto doorrijden na een ongeluk waarbij iemand gewond is geraakt. In april ging een fietsster op deze manier in de fout: ze reed in Helmond een 68-jarige vrouw omver en liet haar zwaargewond achter. De politie

De vrouw die in april in Helmond een 68-jarige vrouw omver fietste, heeft zich nog steeds niet gemeld. Politie en justitie vinden haar gedrag zo gevaarlijk en onacceptabel dat Bureau Brabant er maandagavond bij stilstaat. Het slachtoffer raakte zwaargewond en ze heeft maanden later nog steeds last van de aanrijding.