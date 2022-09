Rick (25) verliest door explosie op boot alles: vrienden zamelen geld in

De 25-jarige Rick is bekomen van de eerste schrik nadat zich afgelopen zaterdag op zijn motorjacht in Oudenbosch een ontploffing had voorgedaan. Het slachtoffer liep nogal wat brandwonden op, maar het zal hem goed doen dat mensen uit de buurt en vrienden een inzamelingsactie zijn begonnen.

De crowdfunding is bedacht door mensen die Rick kennen uit de haven van Oudenbosch, waar de explosie was. Vervolgens zijn Ricks vrienden aan de slag gegaan om via gofund.me geld in te zamelen.

Sven Siemons (26) is goed bevriend met Rick en hij weet hoe erg zijn maat het vindt wat er zaterdag is gebeurd. “Hij woont al jaren op die boot en heeft er veel tijd en energie in gestoken”, vertelt Sven. “Rick heeft onder meer in Delfshaven in Rotterdam gelegen, maar vond het na verloop van tijd leuker om in Oudenbosch, bij vrienden en familie, aan te meren.”

Daar, in de haven van Oudenbosch, ging het zaterdagmorgen goed mis, weet Sven. “Nick was er aan het klussen, aan het verven en zo, toen de boel ineens ontplofte. Gelukkig draagt hij tijdens het klussen altijd een bril en had hij die morgen een jas aan. Desondanks heeft hij over zijn lichaam onder meer derdegraads brandwonden opgelopen. Hij was wel aanspreekbaar en is voor behandeling naar het Bravis ziekenhuis in Roosendaal gebracht. Pas deze maandag is hij enigszins bijgekomen.”

Rick was als enige op de boot toen de ontploffing plaatsvond. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Mogelijk is de explosie veroorzaakt door een gasfles. De boot is niet gezonken. Llater deze week komt een taxateur de schade opnemen. Of Rick is verzekerd en de schade kan worden gedekt, is nog niet duidelijk.