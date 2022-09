Na beet van jachtluipaard: Beekse Bergen twijfelt over maatregelen

Beekse Bergen weet nog niet of het nieuwe maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat bezoekers het jachtluipaardenverblijf in kunnen komen. Er staan al veel verbodsborden en waarschuwingsborden in verschillende talen. Maar zijn die voor iedereen duidelijk? Maandagochtend werd een Duitse jongen gebeten door een jachtluipaard.

De 17-jarige jongen was stiekem met twee klasgenoten van de wandelroute afgeweken en via een pad voor medewerkers in het verblijf van de katachtigen terechtgekomen. Normaal rijden hier alleen auto's of bussen.

“We weten nog niet wat er mis is gegaan”, zo zegt bioloog Stijn Berger. De jongens waren na het incident zo geschrokken, dat er geen helder gesprek gevoerd kon worden. “Zijn ze stom geweest en hebben ze bewust alle borden en het wildrooster genegeerd? Of zijn die borden niet duidelijk genoeg en hangen ze niet op de juiste plaats? Na zo’n incident ga je altijd evalueren. Maar we hebben vertrouwen in wat we doen, er komen hier heel veel bezoekers en het gaat zelden mis.”

Niet agressief

In de Beekse Bergen wonen veertien jachtluipaarden, waarvan acht vrouwtjes. Het jachtluipaard is een bedreigde dierensoort. Het is geen agressieve soort, vertelt Berger. “De jongens zijn gaan rennen, dat is voor veel roofdieren een signaal om ze achterna te gaan en te bijten. Het is toch hun territorium. Maar een beet van een katachtige, wat een jachtluipaard is, is minder gevaarlijk dan een beet van een hond. Die houdt vast en gaat heen en weer schudden.”

De jongen heeft zijn leven te danken aan een dappere verzorgster die op haar beurt gewaarschuwd werd door een bezoeker van de Beekse Bergen. Die begon luid te toeteren. “Ze was de stal aan het schoonmaken en keek om het hoekje. Ze zag de twee jongens lopen en de andere jongen liggen. Ze is in de auto gesprongen en erheen gereden. Ze sprong eruit en maakte zich groot. Daardoor droop het jachtluipaard af.”

Normaal komt vanwege de veiligheid ook het personeel in het verblijf niet uit de auto. De bezoeker had intussen 112 gebeld en de jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer naar huis.

