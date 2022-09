Drachtige kalveren ontsnappen uit weiland: 'We missen er nog vier'

De broers Jan en Frans Klaasen zijn er loeiend druk mee: zeventien van hun kalveren ontsnapten vrijdagavond laat uit een weiland in Wintelre. Vier zijn er nog altijd niet gevonden. Om de tragedie nog groter te maken: de vermiste kalveren zijn ook nog eens drachtig.

De zorgen in Wintelre zijn groot bij Jan en Frans. Vrijdagavond rond halftwaalf werd Jan opeens gebeld met de vraag of hij koeien miste. "Dus toen ging ik kijken, en inderdaad, de kalveren waren weg. Dan ben je wel even in paniek, want waar zijn ze gebleven?"

Dat werd al snel duidelijk, althans voor de meeste dieren. Samen met een aantal collega's wisten Jan en Frans een paar koeien in een klein weiland te jagen. "Maar ja, niet allemaal. Dan ga je naar huis in de wetenschap dat er nog iets van tien koeien ergens rondlopen. Dan slaap je niet goed. Ik heb een nacht overgeslagen."