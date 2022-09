Erkenning voor brandweerman Frans en zijn collega's na fatale hotelbrand

Frans van Hapert (75) was als brandweerman bij de fatale hotelbrand bij 't Silveren Seepaerd in Eindhoven, precies 51 jaar geleden. Als 24-jarige jongeling zag hij verschrikkelijke dingen. Ook na al die jaren staat die bewuste avond hem helder voor de geest. Hij is blij dat er nu, na 51 jaar, eindelijk een monument komt voor de slachtoffers, hulpverleners en nabestaanden van de hotelbrand. "Dit is een vorm van waardering die weliswaar laat komt, maar hij is er.”

Het ontwerp voor het monument is woensdag onthuld. Het wordt een gedenksteen in de grond die wordt omringd door elf lichtgevende scherven, voor elk slachtoffer een. Zij kwamen om bij wat een van de grootste rampen uit de geschiedenis van Eindhoven zou blijken. Op 28 september 1971 brak die enorme brand uit in het hotel aan het Stationsplein. Er waren 86 hotelgasten aanwezig. Naast elf doden, raakten ook negentien mensen gewond.

Frans van Hapert zag die ochtend de ramp aan zich voorbij trekken. Hij is heel blij met het monument. “Het was de grootste hotelbrand van Nederland en het was de grootste na-oorlogse brand in Eindhoven. Daar is destijds maar gewoon aan voorbij gegaan. Ik ben blij dat we de tijd die achter ons ligt toch nog willen herdenken.”

Frans vroeg zich vaak af waarom er geen herdenkingsmonument kwam. “Wat er hier allemaal gebeurde en waar we allemaal voor gestaan hebben. Dat moest maar allemaal naar achteren geschoven worden dacht ik eerder. Ik voelde geen enkele vorm van waardering voor het werk wat wij allemaal gedaan hebben. Als je problemen kunt oplossen en mensen blij kunt maken met jouw inzet, dan vind ik dit wel een vorm van waardering die weliswaar laat komt, maar hij is er.”

Hij zag verschrikkelijke dingen. ‘’Bij aankomst sprong er iemand achter me neer, een meter of drie van me vandaan. Die kwam van de derde of vierde etage en viel morsdood neer. Dat heeft heel veel indruk gemaakt.’’

Als jonkie van 24 jaar moest Van Hapert de brand blussen en zoveel mogelijk mensen redden. Een haast onmogelijke taak. “Het was heel heftig. De brand was gigantisch. Er was zoveel vuur.’’

Aan het ontwerp voor het monument moest hij wel even wennen. “Ik had meer een beeld of een plaquette in mijn hoofd, maar ik was blij verrast. In de tijd dat de brand was, waren we echt een arbeidersstad. Dit ontwerp is futuristisch. Het past bij de stad Eindhoven met Brainport.”

Initiatiefnemer en CDA-raadslid Remco van Dooren is trots dat het monument er nu, na 51 jaar, daadwerkelijk gaat komen. "Ik vind het heel tof. Dit is niet zomaar een monument Het is echt iets typisch Eindhovens met die lichtgevende scherven."

Het monument moet op de plek komen te liggen waar vroeger het hotel stond. Van Dooren hoopt dat de gedenksteen met de scherven over een paar maanden op de juiste plek ligt. Hoe groot het monument precies wordt en welke tekst er op de steen komt te staan, wordt binnenkort nog besloten.